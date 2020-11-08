不少人都抱有發財夢，希望能獲得高額獎金，讓未來日子可以過得舒舒服服，不用再煩惱任何金錢問題。國外就有一名女子超幸運，中了近億元的「終身彩券」，在未來20年每個月都可以領到台幣40萬元，神奇的是，她似乎早就料中自己會中大獎，早早就在月曆上寫好領獎日期。

根據外媒報導，澳洲墨爾本一名女子日前發現自己中了價值高達480萬元澳幣（約新台幣9758萬元）的「終生彩券」，可以在之後的20年間，每月爽領2萬元澳幣（約新台幣40萬元），也她和家人都十分興奮。

該名女子表示，她等到開獎後過了很久才開始對獎券，慢慢將中獎號碼圈起來才突然發現整張彩券的號碼都中了，讓她當場嚇傻。不敢相信的她除了自己又核對一次之外，還接連讓女兒和老公幫忙檢查，才真正確信自己就是那個幸運得主。

玄的是，該名女得主一直都有自己會中大獎的預感，甚至還買了一本日曆寫上領獎日期，結果事實證明她的第6感果然是正確的，但她還是忍不住對這際遇驚呼「一切都太瘋狂了！」女得主最後也透露，她將會用這筆獎金帶全家人去吃高級餐廳，以及添購一台新車，接著等疫情緩解，就要開始環遊世界，到處走走看看，也正在考慮是不是要提早退休。