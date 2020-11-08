海帶經常出現在亞洲美食當中，也是小吃店和家常菜中經常出現的食材。對此，有網友就好奇，海帶中間打得結究竟是機器綁的，還是人工一個一個慢慢綁的。文章掀起熱烈討論，也釣出內行人揭密背後真相。

一名網友在PTT八卦板以標題「海帶的結是機器綁的嗎？」發文，表示每次在滷味攤、火鍋店以及便當店都會看到海帶被綁成蝴蝶結的形狀，有些則是直接捲起來，讓他不禁好奇想知道「那些蝴蝶結是機器綁的嗎？還是某工廠媽媽們手工綁起來的？」

文章曝光後掀起熱議，不少人笑稱「海帶自己打的，有些愛美的會打得比較漂亮」、「海帶會順著陽光的方向，利用海流打結起來」、「海帶受驚自己會打結」、「成年母海帶會自己打結喔」、「在海裡就是長這樣了，有些還會長出竹籤」。

其中，一名網友就貼出海帶加工過程的影片，表示海帶是由人工一個一個打上結的，不少有內行人也分享親身經歷「我小時候有打過喔，真的很累，工資也很微薄」、「是人工打的喔，手工代工工資都很便宜的」。

至於海帶需要打結的原因，一名營養師于仁文就曾在微博《營養老爸聊配餐》解答，表示海帶打結主要有2個用途，1是為了方便夾取，2則是防止煮熟後沾鍋，因為海帶經過水煮後，表面都會出現黏黏的一層，容易層層疊起。