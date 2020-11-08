日本一直是台灣民眾出國旅遊首選，其中最讓人印象深刻的不外乎是日本的廁所多半採用免治馬桶，對此就有網友不禁好奇，為何台灣仍普遍使用一般馬桶居多，而免治馬桶卻難以推廣普及？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」以「免治馬桶在台灣推廣不起來的原因在哪？」為題，PO文指出，經常在日本戲劇、電影，或是影音平台上，發現在台灣相對少見的免治馬桶，除了洗屁屁的功能，馬桶蓋也是恆溫的，尤其是使用過的人都說「用過就回不去了！」

評價之高，讓他不禁好奇，「為什麼台灣的免治馬桶並沒有這麼普及啊？有甚麼特殊的原因嗎？是因為台灣不夠冷所以沒有裝的必要？還是價格的關係呢？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「因為台灣女生還是一樣會踩在馬桶上」、「主要是浪費電，其次噴頭看起來髒」、「台灣看過但是認真不敢用」、「台灣人喜歡蹲馬桶」、「推廣用免治馬桶有一半掃地阿姨會失業」、「設計有夠噁，棒子伸出來噴水，然後你剛好大便在上面，下個使用的人就可憐了」。

不過多數網友則一面倒指出2大關鍵，其一為「要價不菲」，「主要原因就貴，但用過就回不去了」、「就薪資低，買便宜貨，堪用即可的概念深植人心啊」、「因為要額外花錢啊，家具都買不起了，還要弄個噴屁股的幹嘛」、「就是$$$的問題，不要懷疑」。

再者，台日兩地「浴廁設計迥異」也是一大問題，「馬桶旁邊要有插座很少，要裝要再拉一條線很麻煩」、「浴室跟廁所沒分開，早期沒有乾濕分離容易壞」、「二十年老房真的沒辦法裝，除了插座問題還還有乾溼沒分離的問題，想裝也沒辦法」、「沒有乾溼分離不適合裝這個，很容易碰水，日本普遍是因為他們馬桶通常有獨立出來，冬天又真的冷，加上日本比台灣乾燥」。