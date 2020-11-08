行動裝置普及，低頭族因為長期姿勢不良滑手機，造成頸椎及上背部緊繃疼痛，也有近視加深的隱憂，許多人更因此需要配戴眼鏡，對此，就有網友不禁好奇，「大家眼鏡多久換一副？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文透露，因為舊的眼鏡壞掉了，前陣子乾脆直接換了一副新眼鏡，截至目前為止，總共換過四副眼鏡的他也不免好奇，「多久換一副眼鏡才算正常？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「大概7～8年」、「剛換，剛好10年」、「現在這副快20年」、「阿母給我的那副用了40年，目前還堪用」、「5年，沒辦法，我這風沙比較大容易刮花」。

也有不少人指出「沒壞、度數沒變就一直戴」，「通常是久了壞掉才會換」、「歪掉或脫膜太嚴重就換，像內褲一樣」、「看耗損的程度，我也換了好多好多支」、「高中大學每天打球的時候大概1.5年會歪或壞要換，畢業後出社會沒換過」、「5年配一副新的，舊的繼續輪流戴」。

事實上，如果度數不符合實際狀況，或是鏡片有磨損、刮痕、脫膜的狀況，就代表你的眼鏡壽命盡了，需要盡快換眼鏡，以免讓視力更加惡化。