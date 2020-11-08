位於台中市和平區的福壽山農場「天池」，因為地處高海拔，沒有水源卻終年不枯，被不少宗教團體視為聖地，不過昨（7日）卻驚爆基隆一宗教團體，帶著數十名信眾圍繞天池作法祈福，遭到業者勸阻竟視若無睹，氣得業者將影片PO網怒轟「可憐吶！」

福壽山農場在臉書粉絲專頁PO文指出，天池擁有天然的山林景觀，相傳此地風水靈氣絕佳，是許多宗教團體朝聖之地，但農場為維護山林環境，禁止焚香、燒金、灑淨等破壞環境及影響其他遊客之行為。

影片中可見，基隆某宗教團體率領2、30名信眾不斷圍繞天池行走，期間疑似拿出白米拋撒，隊伍中也有法師及數名八家將拎著紙蓮花助陣，佛經聲更是不絕於耳，嚴重影響遊客安寧。

面對如此脫序的行徑，業者忍無可忍，氣得出聲勸導，但信眾們依舊視若無睹，憤而PO網痛批「人多仗勢的惡質團體，到別人家不知道禮貌，可憐吶！」

影片曝光後引爆網友怒火，紛紛留言砲轟「真是走火入魔了！」、「典型的有宗教卻沒信仰」、「宗教本身是良善的，偏偏有這些假鬼假怪的害群之馬，作風令人厭惡」、「這是農場不是道場」、「上次去玩也有遇過耶，這些人是怎麼了」、「在杉林溪的天地眼，也有一些沒水準的宗教及個人在那邊霸佔，整個看起來就是丟臉」；也有人建議業者可以在入園處立告示牌「禁止在園區內從事任何宗教活動」，訂定規範加以約束。

經過網友一夜撻伐後，該宗教團體今（8日）已致電福壽山農場道歉，並承諾以後不會再有如此不當的行為。