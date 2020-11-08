台灣人愛吃鍋，無論是涮涮鍋、麻辣鍋、百元小火鍋…都受到不少人青睞，商機無限。不過日前就有網友不禁好奇，為何近幾年來火鍋店如雨後春筍般林立，「是在紅什麼？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO今（8日）在PTT「WomenTalk板」以「火鍋店這幾年怎麼爆增」為題，PO文透露所處的小鎮人口不過數萬，但街上的火鍋店數量多到跟飲料店有得拚，「從三媽到中價位、兩三千，還是吃到飽的都有，每間幾乎人都是爆滿，我自己吃起來是覺得大同小異，吃完身上火鍋味道又很重，而且完全不便宜，不知道這幾年火鍋是在紅什麼？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「台灣人愛吃火鍋」、「聰明都做火烤兩吃，夏天可以賣燒烤」、「任何季節都好賺」、「就好吃啊！喜歡火鍋的人多」、「台灣人四季都能吃火鍋」、「有飯、有湯、有肉、有菜、有飲料、有甜點…多種願望一次滿足」、「你是不是很年輕，沒經過以前的吃到飽小火鍋時期，那時才叫誇張」。

不過也有知情網友點出關鍵，直言火鍋店爆增的主因在於技術和門檻都很低，「關鍵在不用技術」、「只要準備食材跟場地就好了，一方面人力成本能壓低，利潤又高，中價位開始還能收你服務費，多方噱的生意自然蜂擁去做」、「火鍋就最簡單的湯底做好就九成了，基本上不用廚房的師傅」、「不管是後廚成本、食材儲備簡化、菜單單純化，通通都比普通餐廳省」、「不用技術的東西，連中央廚房跟調理包都不用，設備也不用多高級」、「不用技術不用廚師，人人可進場開店」。