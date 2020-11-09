謝忻去年和人夫阿翔被拍到在街頭熱吻，爆出不倫戀，同年王瞳也介入同劇男演員馬俊麟的婚姻。不過有網友就十分好奇，表示2人立場相同，為什麼際遇會差那麼多？文章立刻成為熱門話題，對此，有網友就分析最重要的關鍵。

在 Instagram 查看這則貼文 謝忻（@xiexin1127）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 21 日 上午 1:31 張貼

一名網友在PTT八卦板以標題「平平都不倫 王瞳跟謝忻待遇怎差這麼多？」發文，表示女星王瞳和謝忻分別和馬俊麟以及阿翔爆發過婚外情，雖然案發後都被停工，如今王瞳已經成功回歸八點檔演戲，謝忻卻淪落到去咖啡店洗杯子，接通告都有困難，更不用說重回節目接主持棒了。

在 Instagram 查看這則貼文 Hitomi 王瞳（@hitomiwu）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 9 日 下午 4:32 張貼

原PO也指出，不論美貌還是身材謝忻都沒有輸王瞳，婆婆媽媽緣感覺也很好，忍不住替她抱不平「為什麼平平都是不倫婚外情，謝忻的待遇怎麼比起王瞳差這麼多？是電視台對兩人有差別待遇？背景更重要？」

在 Instagram 查看這則貼文 Hitomi 王瞳（@hitomiwu）分享的貼文 於 PDT 2017 年 10月 月 2 日 上午 7:02 張貼

文章曝光後掀起熱議，不少網友也分析背後最關鍵的原因應該是「背後有沒有靠山差很多」，王瞳從少女時代就開始在演藝圈打滾，熟門熟路的人多，而且演過多部八點檔連續劇的她也累積不少死忠鐵粉，再加上當時沒有被拍到親吻照等鐵證，男友艾成事發後也力挺女友，甚至突然宣布登記結婚，因此相較於謝忻，傷害較小。

在 Instagram 查看這則貼文 Hitomi 王瞳（@hitomiwu）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 10 日 下午 10:22 張貼

還有人認為跟2人領域不同也有關係「一個是演女主的，一個是通告咖，哪個好找人取代？」、「而且老實講，謝忻在民視可有可無，隨便年輕大奶都能取代」、「一個是節目助理爬上來，一個是背景超硬捧上來，等級不同」。