不少情侶在剛交往的時候都希望能在另一半面前留下最完美的印象。國外一名女網友最近就表示自己幾乎每天晚上都要去麥當勞一趟，但不是因為想吃速食，而是要去那裡「大便」！她隨後也揭露這個怪僻背後的原因，讓網友全都傻眼。

外媒《太陽報》有一個兩性專家克洛伊（Chloe Madeley）開設的專欄「詢問克洛伊」（Ask Chloe），不少民眾都會匿名投稿自己個感情問題尋求解答。日前一名女網友就表示，她有一個交往幾個月的男友，對方也偶爾會在她家過夜，但她始終不敢在男友面前上廁所，尤其是「大便」。所以每當她感到肚子痛或有點便意的時候就會藉故外出，偷溜到家裡附近的麥當勞或酒吧解決。

但麻煩的是，這些店家在晚上10點就關門了，如果深夜想上廁所就會十分麻煩，再加上穩定交往後，男友更常來住她家，讓她無奈表示「我跟男友感情越來越好，但不能在家上廁所真的好痛苦，雖然我朋友說我應該自然的接受，但我真的太害羞了，也覺得這一切實在太尷尬，請告訴我該怎麼辦才好」。

對此，克洛伊指出，在她的podcast節目《夫婦隔離》（Couples Quarantine）的第二集中，就有提到夫婦或情侶上廁所的問題。她認為當一段感情越來越認真的時候，你就必須接受對方所有的一切，更何況上廁所這件事是任何人都會有的行為，就是這麼簡單自然。克洛伊也直言「妳又不是芭比娃娃，他也不是帥氣男偶像，如果想要關係長久，你遲早要面對這個問題，而且解決關鍵就在你身上」。