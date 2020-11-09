中彩券頭獎是許多人夢想中的事情，但事實上這卻也會帶來不少的麻煩與困擾。泰國一名和尚為了幫助路邊的小販，於是和寺廟中的人集資購買了所有剩餘的彩券，沒想到其中3張竟是「頭獎」，讓他贏得了共1800萬泰銖（約1700萬台幣）的獎金，本以為可以利用這筆錢幫助需要的人們，結果卻讓他備受困擾。

Lottery winning monk flees as beggars storm temple https://t.co/QUWH8IgsEI pic.twitter.com/OjBTMQoTpK — Bangkok Jack News (@BangkokJackNews) November 6, 2020

根據泰媒報導，這名67歲的和尚蒙特里（Montri Samajjo）日前做了一個奇怪的夢，他在夢中摸著一具老棺材，醒來後他並沒有多做聯想，隔天如常地在寺廟旁散步，途中卻遇見了一個賣彩券的小販，對方向他請求幫助，於是蒙特里出於好心，和寺廟中的其他和尚集資，買下了攤位上全部的彩券。

沒想到，其中3張彩券竟中了頭獎，讓他贏得共1800萬泰銖的高額獎金，蒙特里先是給了自己認養的3個孩子各100萬泰銖，並捐贈一些錢給自己的寺廟，以及一些急需要錢的人們，其餘則存進他的戶頭當中，以幫助將來可能遇到的需要幫助的人。

然而，這件消息傳出後，卻吸引了很多人前來寺廟朝聖，甚至還有人向蒙特里要錢，要求他捐助他們，這些人讓寺廟裡的所有人員被鬧到雞犬不寧，連晚上都沒辦法好好睡覺，蒙特里對此感到很內疚，於是主動離開去到另一個省的寺廟中，並且不公開自己所在的位置，原寺廟的和尚也請求大家：「他已經去了其他地方，請大家不要再過來這裡，這已經打擾到和尚們並造成混亂了」。