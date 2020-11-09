美籍YouTuber莫彩曦Hailey與老公艾登（Adam）能說一口流利中文，在台灣擁有高名度， 經營的YouTube頻道「莫彩曦Hailey 」1年更衝破百萬訂閱，受到無數網友喜愛。不過日前就有網友起底莫彩曦和老公艾登都是高加索種族，是世界上最有錢、最強勢的種族，不禁羨慕直呼「根本是人類在地球上的最頂端了吧！」

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，莫彩曦和她老公艾登兩邊家族都是白人，高加索種族，是世界上最有錢、強勢的種族；且兩人的爸爸都是在美國當醫生，經濟條件優渥；加上倆夫妻嚴格控管飲食及運動，無論是身形或是氣色都相當好。

尤其是兩人之前曾公開在美國的家，豪華程度讓人瞠目結舌，根本是城堡等級，換算成台幣價值破億，可說是名副其實的人生勝利組。讓原PO羨慕直呼，「莫彩曦跟Adam看下來根本是人類在地球上的最頂端了吧？長相、社經地位、名氣、財富、家世全部達標！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「為什麼一定要有人是醫生、房子很大、是白人才叫頂點」、「他們的爸媽才是 ，他們不是」、「是很不錯但還不算頂端，還有蓋茲他們呀」、「中產的頂端吧，跟大老闆那些還是比不上」、「兩邊的老爸才是人類頂級」。

過去也有人不解，「為什麼莫彩曦這麼紅？」指出他們的YouTuber頻道訂閱數不到一年就衝破百萬，好奇台灣這麼多外國YouTuber，為何就莫彩曦最紅？對此，有不少網友列出莫彩曦最吸引人的特殊之處，「把台灣當家，人又客氣、正能量，當然紅」、「兩邊家長都醫生，房子像城堡一樣，影片收益只是錦上添花而已」、「聽她講中文真的感覺很親切」、「她老公艾登也幫忙加分很多啊」、「漂亮正向，符合很多人對美好生活的幻想」。