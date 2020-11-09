做夢都沒有想到，竟會被自家愛犬給「開槍」！美國德州近日發生一起離奇的案件，一名飼主在家抱狗玩耍，沒想到卻突然遭到槍擊，然而釐清事件後發現，竟是飼主的狗狗不小心誤觸他插在腰間槍枝的扳機，才會造成這起意外的發生，所幸飼主的傷並不嚴重，沒有生命危險。

根據外媒報導，近日美國德州普萊諾（Plano）的警方在臉書上發文，「將手槍插在腰間，然後當你抱起愛犬時，他的爪子就這麼剛好地插進扳機間並開火，子彈瞬間射穿大腿」，這一段看似不太可能會發生的意外，竟真實地在普萊諾上演！

警察大衛（David Tilley）透露，男飼主相當幸運，這場「槍擊」並沒有傷到他的主動脈等會造成生命危險的部位，男子甚至在事發後還可以自己到醫院就診，治療後健康狀況並沒有大礙，目前狀況也非常良好；但同時警方也提醒擁有槍枝的民眾，在攜帶時一定要做好保護措施，防止意外的發生。

事實上，在2018年也曾有一名飼主被自己的愛犬「開槍射擊」，51歲的男飼主理查（Richard Remme）當時正在沙發上和狗狗打鬧，沒想到在跳上跳下的過程中，狗狗誤觸了主人掛在腰上槍枝的保險，更在落下時踩在了扳機上，子彈就這樣正中理查的大腿，所幸他在治療後也沒有大礙。