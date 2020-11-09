老一輩常說，三百六十行，行行出狀元，只要努力做出成績，就有機會成為專家、能人。不過日前卻有網友透露，去菜市場買菜時，無意間看見昔日曾暗戀過的女主管，如今竟然在市場擺攤，讓他錯愕直呼「妳個堂堂經理，怎麼淪為賣菜阿姨了？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO今（9日）在臉書社團《爆廢1公社》PO文透露，由於過去曾對女主管的老公不禮貌，也曾經「壁咚」過女主管，讓他始終提不起勇氣上前搭話，但也不禁好奇，「這不是我當初暗戀的主管嗎？她不是公司經理嗎？才過5年而已，怎麼跑來菜市場擺攤？」

他接著又說，「一直覺得自己看錯，但是那個漂亮的熟齡臉蛋，忘也忘不了」，更自爆曾經跟女主管獨處在地下室，「我都想亂來，可是只敢想…」最後大嘆「還真的是風水輪流轉！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，並吐槽原PO「淪為？為什麼市場擺攤就是『淪為賣菜阿姨』？只不過是轉換工作跑道而已」、「賺沒人知的就是這種，年入幾百萬又不用繳稅」、「賣菜的生意好的話，房子都一間一間買的」、「我有一個朋友在賣菜的，禮拜一休假的興趣就是在看房子」、「鄰居菜市場賣豬肉，BMW重機換了N台、L汽車換1台，目前開賓士，上個月開年度住戶會議說要搬家了，要搬到市區所謂豪宅區住…他們很辛苦但賺的錢真的不輸大企業家喔！你應該誤會那位經理了」、「一個是老闆娘、一個是打工仔！真的要看清自己的處境啊」。