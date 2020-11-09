家裡養了寵物以後，總是會發生許多可愛又有趣的事情。最近在網路上一段影片瘋傳，一隻柯基犬啃破了紙箱的角落，偷吃裝在裡面的地瓜，然而事跡敗露被主人發現，牠表面上裝得非常淡定，但往下仔細一看，就會發現牠的「小短腿」在瘋狂震動，暴露了心裡其實很緊張的事實，讓網友們全都笑翻了。

從影片裡可以看到，一個大的紙箱包裹的邊角早就已經被啃破，地上遍布著紙箱的碎屑，而箱內的一顆地瓜就剛好卡在破洞當中，露出的部分明顯有著被咬過的痕跡，露出了裡面黃色的部分。

一隻柯基似乎是被主人抓包自己偷吃，站在紙箱斜前方，面部表情看起來相當鎮定，眼神也固定注視著某個方向，就像是在表達：「不是我做的，我什麼都不知道」；不過當鏡頭往下一帶，可以看見這隻柯基的2隻前腳以前後交錯的方式擺放，而且像是「被開了馬達」一樣，瘋狂地震動著，連腳上的毛都跟著一起顫抖了起來。

網友們看到影片後都覺得非常搞笑，紛紛留言：「瑟瑟發抖，內心慌得不行」、「哈哈哈眼神鎮定雙腿發抖」、「不是我幹的，別看了」、「這很明顯，肯定是地瓜先動的手」、「腿不長，戲倒不少」、「眼神倔強，但是腿出賣了你，緊張嗎」。