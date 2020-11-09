結婚是人生大事，籌備過程繁瑣，尤其是「聘金」多寡，經常因為雙方認知有所出入而撕破臉，不過大陸卻有一對準新人竟然是因為49張「遊戲王卡」，害婚事差點告吹，最後是女方主動降低聘金，糾紛才得以平息。

根據《騰訊網》報導，大陸有一對準新人原訂今年過年時步入禮堂，但是因為新冠肺炎疫情爆發，各地封城，於是將婚禮延期，雙方父母直到5月時才得以安排見面。當時女方一家前往男方家吃飯，但就讀國小一年級的弟弟卻待不住，頻頻吵著回家，這位準姐夫為了安撫他，於是將他帶到自己的房間，參觀自己珍藏已久的公仔、模型和卡牌等等。

沒想到男童竟然趁著獨處時，將49張遊戲王卡通通丟到魚缸中，據男童說詞，是因為自己打不開，才會將卡牌丟進水裡。直到男子發現時，水早已滲入卡牌的壓克力盒內。而這些卡牌全都是頂級且稀有的「紅碎」卡片，一張大約3萬元人民幣，49張就要價147萬人民幣（約630萬新台幣）。

眼見珍藏的遊戲王卡全毀，男子瞬間爆氣，小倆口當下吵得不可開交。後來男方父母則出言緩頰，認為兒子不該因為收藏品就和論及婚嫁的女友吵架，最後女方主動提出減少聘金來彌補，事件才得以平息。