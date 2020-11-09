日本料理無論是壽司、生魚片、拉麵、丼飯，都深受台灣民眾喜愛，不過日前就有網友不禁好奇，在日本算平價的拉麵，為何到了物價相對便宜的台灣卻依舊昂貴？貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出背後暗黑真相。

原PO在PTT「八卦板」以「台灣拉麵價格仿日本，是不是盤子啊？」為題，PO文指出日本物價高昂，拉麵一碗約莫800至1200日圓，換算台幣200至300多左右，但是在物價相對便宜的台灣為何一碗依舊台幣要價300多元，讓他錯愕直呼「扣掉店租也沒這麼貴！台灣拉麵店是不是都是盤子啊？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「台灣盤子多啊」、「盤就算了，還要催眠自己拉麵特別用心」、「宜蘭有60的，分數大概也60」、「唸書時台中有一碗80的」。

但也有人認為價格合理，「300還好，沒有特別貴」、「「讓你省了機票錢了還想怎樣」、「日本擔擔麵、滷肉飯、珍奶也是貴的離譜」、「當你知道做一碗拉麵多麻煩的時候就知道300根本不貴」、「東京的滷肉飯可以賣到一碗800日幣以上、珍奶500日幣以上」、「奇怪欸…啊日本的手搖飲料貴成這樣你要怎辦」。

此外，也有不少內行網友點出暗黑真相「八卦是很多店湯都是現成調味的，比巷口麵店還爛，但價格一樣賣你兩三百」、「拉麵本來就是庶民食物，有油脂、有澱粉、有肉，滿足一般人解決一餐最基本的需求，跟台式一碗100元的拉麵沒什麼分別」、「拉麵的概念是打工一小時就能吃的到的食物」。