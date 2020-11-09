每一間超商基本上都會提供給客人「微波加熱」的服務，有些商品的包裝上也會有圖示提醒是否可以加熱。最近，有一名網友在購買調味乳的時候，就發現只有「蘋果牛奶」不能微波，讓他覺得非常好奇。文章曝光後，也吸引超商店員們前來解答。

這名網友在《Dcard》中發文，表示自己日前到便利商店裡買了一瓶果汁牛奶和蘋果牛奶，但仔細看了看外包裝後，發現明明兩款牛奶都是調味乳，但卻只有果汁牛奶可以微波加熱，蘋果牛奶不行，這讓PO主感到非常好奇不解，於是詢問是否有在超商工作過的人可以出面幫忙解答。

此文發布後，引起網友們熱議，大家紛紛提出自己的猜測，「我覺得應該是因為蘋果牛奶比較稠吧」、「會酸的東西不能微波吧？巧克力牛奶可以、蘋果不行、草莓牛奶也不能微波」、「不得不說蘋果牛奶微波後直接變調，喝不下去，就再也不微波了」、「應該是某些成分遇熱會變質喝了對身體不好」、「因為蘋果牛奶加熱後真的很難喝」。

而擔任過超商店員的網友們則曝光背後的真相，指出蘋果牛奶在加熱後味道會變酸，為了怕客人誤會是壞掉了，所以才會無法微波，「在職小七員工來解惑，曾經有客人要求微波蘋果牛奶，微波完後說味道變酸要求退貨，為避免後續爭議，之後公司明定蘋果牛奶不可微波呦」、「微波後會變酸，其實一般如果有客人要微波這兩種我都會建議不要」。