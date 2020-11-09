父母是小孩人生中最重要的導師之一，父母的一言一行對於孩子們都具有十足的影響力。最近一名網友到知名的連鎖火鍋店用餐，看見隔壁桌一對父子正用完餐準備離開，爸爸趁此機會教育了自己的孩子，讓他看到後非常感動與佩服，網友們也狂讚這名爸爸的行為，感嘆道：「現在這種家長越來越少了」。

這名網友在《爆廢1公社》發文，表示自己最近到三重一間知名連鎖火鍋店用餐，隔壁桌一對父子剛好吃完飯準備要離開，在走之前那名爸爸趁此機會教育小朋友要把桌子整理乾淨，接著還確實把椅子靠上，讓PO主看到後相當敬佩，並感嘆直言：「真心覺得『言教不如身教』落實在這位爸爸給小孩子的教育上」。

從PO主分享的照片中可以看到，該對父子用餐的桌面似乎都有被衛生紙擦拭乾淨，而碗筷也全被整齊地疊在一起，被放置在邊邊，飲料雖然沒有全部喝完，但也同樣被擺放到碗筷的旁邊，雖然是剛剛使用完的狀態，桌面卻相當整潔。

網友們看到貼文及照片後，對於這名爸爸的教育方式也都非常稱讚，「現在這種家長越來越少了，真的值得讚賞和推廣」、「身教大於言教，動手做就對了」、「教育真的要從小做起」、「這個爸爸太優秀了！這個小孩長大後走到哪裡身教都會值得被稱讚」、「優秀的人教育出優秀的孩子」、「家庭教育真的很重要」。