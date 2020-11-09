電鍋功能多樣，蒸煮皆宜，是不少家庭的必備電器之一，不過在使用過後難免會留下一些乾掉的水漬，怎麼刷洗都不見效。就有民眾好奇，究竟該如何清洗才能將水漬痕跡徹底消滅？貼文一出，許多內行網友點名2樣水果有奇效，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》PO出家中電鍋的照片，並PO文問道「電鍋裡乾掉的水漬，要用什麼清潔才會清的起來？我有用菜瓜布稍微刷一下，發現有刮痕，就不敢刷了…」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「我用小蘇打+白醋+熱水，很有用」、「檸檬酸煮滾放隔夜，不用刷就超亮」、「白醋最便宜，食品材料行一桶85元；倒一些加水開煮飯模式，水滾就關掉，加蓋比較快，但記住別讓它燒乾了，再悶30分～1小時，視垢厚薄而定」、「我投白醋加水一票，用廚房本來就有的東西就不用多花錢了」。

不過也有內行人點名只要用「檸檬」或是「鳳梨皮」就能不費吹灰之力的讓電鍋清潔溜溜，「擠過的檸檬丟約3顆加水熱，跳起來，再泡小蘇打，靜置一晚就可以刷掉了」、「檸檬真的是好物，用完連刷都不用，輕輕鬆鬆就像新的一樣，而且還香香的」、「 我之前會先把檸檬擠出汁，再把檸檬切開（或切片）丟進去，效果也很好」、「用檸檬切片下去煮，環保又乾淨，裡面的水還可以洗鍋蓋，非常的乾淨」、「丟兩片鳳梨皮下去煮就好了」、「鳳梨皮放電鍋煮一煮，放涼再洗就很乾淨」。