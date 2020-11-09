雖然寵物非常可愛療癒，但飼養牠們卻並不是一件輕鬆容易的事情，因此在養寵物前就要做好覺悟，必須好好善待牠們！最近一段影片在抖音上瘋傳，阿根廷一對情侶在街上碰見了一隻流浪犬，並跟在牠的身後護送牠回家，然而在到達目的地、看見門上貼著的紙條後，讓他們瞬間感到相當心疼與不捨。

綜合外媒報導，這段影片由露安（Lujan Videla）分享到抖音上，當天她和男友走在街上，看見一條迷茫徘徊著的小狗，看起來像是迷路、正在尋找主人的模樣，所以決定要上前去幫助牠，不過這隻小狗一直往某個方向走去，露安和男友也靜靜地跟在身後「護送」。

不久後，他們跟著小狗來到了一棟公寓前面，然而大門上卻貼著一張寫有「別讓這隻狗進入」的紙條，詢問了居住在這邊的住戶後，才得知這隻狗和牠的主人原本就住在這邊，只是某天老先生竟獨自離開，拋棄了這隻狗，起初鄰居們都會幫忙照顧牠，但物業發現後便貼出了紙條來驅趕狗狗。

這段情侶對於狗狗的遭遇相當不捨，便將牠帶回家中，還幫牠取名叫做布魯諾（Bruno），只不過露安和男友原本就非常喜愛動物，家裡已經養了太多的寵物，於是便將布魯諾交給鄰居照顧，還方便每天關心牠的情況。據悉，布魯諾一開始還不太適應新環境，但在新家人的愛護下很快就融入了，露出了快樂的笑容。