狗雖然智商不及人類，但其實牠們什麼都知道，知道主人傷心；知道同伴需要幫助。美國有一隻高齡流浪狗，曾經遭到棄養、虐待和被車撞傷，導致牠因此殘疾，身體多處傷口，最終被安置於收容所等死，所幸最終遇到了新主人，讓牠重新綻放笑容。

🙌 GIVING DAY - CALL TO ACTION 🙌 We're a little more than halfway to our big stretch goal of $100,000 raised for... 由 Dallas Dog - Rescue.Rehab.Reform 發佈於 2019年9月19日 星期四

美國動物救援組織「Dallas Dog-Rescue.Rehab.Reform」在臉書表示，10歲老浪浪「桑福德（Sanford）」到處流浪，當時被動物控制部門的員工發現後，便被關進市政動物收容所內1周，相關單位都未替牠做任何醫療援助，牠只能無奈的趴在地上，偶時絕望的靠在牆上，待在收容所等死。

動物救援組織得知後，便至收容所查看「桑福德」的狀況，形容牠身上「幾乎全是傷」，而生活環境甚至是「令人作噁」，由於牠不僅被車撞過，導致因此受重傷，甚至還被槍擊虐待，使牠體內還殘留子彈，傷勢嚴重到無法行走，所以經常倒趴在地面上，讓救援組織非常心痛，「我們無法想像牠遭受過的痛苦，但我們會盡力幫助牠」。

而「桑福德」經獸醫檢查後，發現牠身上所幸並未有致命傷害，而從牠的臉上可見，眼神非常悲傷，似乎經歷過許多風風雨雨，直到牠遇到了新主人凱倫(Karen Velazquez)，牠的臉也慢慢發生變化，當時「桑福德」進到新家後，牠似乎馬上意識到，自己終於到了一個安全的地方。

原本哀傷的「桑福德」，竟逐漸露出笑容，凱倫表示「從那以後，牠臉上每天都掛著微笑，我想牠到我家的那一刻起，牠就意識到自己在一個安全的地方」，牠的狗生彷彿都在找一個家，而牠不只個性溫和，與家人也相處得非常，「Dallas Dog-Rescue.Rehab.Reform」執行長透露，「牠甚至在與孩子相處方面，表現的更好」。