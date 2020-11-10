做壞事的時候就應該知道會受到處罰，竟然還波及無辜生命！大陸日前有保育人員突襲一處花鳥市場，一名鬼祟男子見狀立刻提了鳥籠拔腿就跑。沒想到在追捕過程中他竟突然惱羞，將手上鳥籠甩到地面，開始用力狂踩，導致許多小鳥都被活活踩死，讓保育人員十分痛心。

根據陸媒報導，「吉林市野生動物保護協會」在日前配合「昌邑林業部門」和「畜牧業管理局」前往突襲當地一處花鳥市場，過程中發現一名形跡可疑的男子提著數個鳥籠打算開溜，急忙上前將他攔下。

據了解，該名男子為一名獵鳥人，他在追捕過程中好幾次試圖將籠中小鳥直接放生，以為沒有物證就可以免去刑罰，所以堅持不肯將鳥籠交給保育人員處理。在搶奪鳥籠的過程中，該名男子竟突然惱羞成怒，將鳥籠狠砸在地，死命狂踩，嘴裡還咒罵「什麼玩意兒你們，我就踹了，不要了！」讓保育人員當場傻眼。

野生動物保護協會副的秘書長吳劍鋒回憶當時的狀況「就在我們搶奪他的鳥籠時，他突然氣急敗壞的將鳥籠一個個大力扔在地上，然後就直接抬起腳，一腳將鳥籠踩爛，籠子裡的部分小鳥也被他踹死、踏扁。」

最後協會人員合力將他制伏，交給警方處理，事後經過調查也發現，該獵鳥人籠裡共有20多隻小鳥，主要都是白腰朱頂雀，和黃雀，全都屬於保育類動物，目前所有倖存小鳥都已經放生，案件則還在持續調查當中。