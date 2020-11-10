吃素最重要的就是不能吃肉，實際上又細分為很多種形式，像有些人是連蛋奶都不能吃，有些人則是抱持著「鍋邊素」的彈性素食主義。對此，有網友就聽說韭菜、大蒜不能算是素食，讓他百思不得其解，覺得明明就是蔬菜也沒有肉，為什麼不能算是素食？文章也掀起論戰。

一名網友在PTT八卦板以標題「為什麼韭菜、大蒜就不算素食」發文，表示他一直對於素食的定義有些疑慮，好奇是不是因為宗教的關係才會有這些規定，尤其是他聽到有人說大蒜、韭菜不是素食，更讓他忍不住直呼「到底他們是怎樣的邏輯覺得大蒜韭菜不是素的？」

文章曝光後掀起熱議，網友紛紛留言表示「因為那是葷，腥才是肉，但大家都搞混」、「因為假佛教大乘楞嚴經瞎掰佛禁止弟子吃五辛，實際上我查過佛只有禁止出家人吃蒜而已」、「素食定義本來就因人因地而異 有些歐美國家素食還能吃海鮮」。

其中有不少人指出，大多數被提到五葷的，都是天門冬目石蒜科蔥屬，包含蒜、韮、蔥、薤、茖蔥、小根蒜。因為蔥屬含有大蒜素，會因為血管擴張的關係增強性功能，或容易引起性慾違反戒律，所以被歸類為葷食「會令人興奮，違反戒律」、「因為吃大蒜會想瘋狂愛愛」、「蔥、蒜、韭菜等食用後會提高性慾屬葷，其餘為素」、「我有一次炒整顆洋蔥來吃，吃完硬邦邦」不過也有網友任認為只是中華文化留下的固有觀念，才會讓後世認知不清。