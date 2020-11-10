地球經過好幾億年的變化後，才成了如今的模樣，因此現在的土地，以前也可能沉在海底。泰國龍仔厝府挽飄縣安平區的地下6公尺處，竟挖出了一具鯨魚骨骸，由於該地區到大海還有一大段距離，且過去也沒有搬運鯨魚埋葬於陸地的紀錄，因此考古學家推測，泰國曼谷附近地帶，過去可能是海洋。

• WHALE ON LAND • เมื่อบ่ายวันนี้ 6 พ.ย. เราได้รับแจ้งในเพจว่าพบโครงกระดูกวาฬ ที่ ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว... 由 ThaiWhales 發佈於 2020年11月6日 星期五

鯨魚和海洋保護組織（ThaiWhales）在粉專寫下「WHALE ON LAND(鯨魚在陸地上)」，指日前在龍仔厝府挽飄縣安平區的地下6公尺處，意外發現一具鯨魚骸骨，是脊椎動物的脊柱骨，共計有5節，而且比過往發現的布氏鯨骸骨還要大，不僅如此，還在欽河沿岸一帶發現大量貝殼類殘骸。

考古學家由此推測，發現鯨魚骸骨的地點，在很久以前的過去，可能曾經是一片海洋，而該骨骸歷史可能相當悠久，目前正在研究如何保存鯨魚骸骨，以助於日後深入考古研究，並證實鯨魚骸骨的確切年分，這也將成為考古學和地質學史上的重要證據。

除了此次發現的鯨魚骸骨之外，ThaiWhales組織也曾在促堪區8鄉，距離海岸約2公里處，同樣發現過布氏鯨骸骨，因此也讓人相信發現骨骸的地區，過去可能是深海區，考古學家更推測，曼谷、大城府、暖武里府、巴吞他尼府、沙沒巴干府、龍仔厝府、夜功府等地區，很久以前曾是大海的一部分。