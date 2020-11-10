最賊的貓！泰國有一名主人，日前發現愛貓離家出走，無奈怎麼找都找不到，讓飼主非常的難過，所幸3天後，愛貓又自己回家，但主人仔細一看才發現，牠的脖子上多了一個紙吊牌，內容讓主人看得哭笑不得，不少網友笑翻表示「幸好我不是主人，要不然我不認了」。

หายไป 3วัน กลับมาพร้อมกับหนี้สิน งามหน้ามั้ยล่ะ😆 #ทาสเหมียว🐈💕 由 ช้างเผือก 發佈於 2020年10月26日 星期一

臉書粉專＠ช้างเผือก日前分享一則趣事，一名主人養了一隻灰色虎斑貓，日前竟突然離家出走，由於擔心愛貓走失恐遭不測，因此讓他非常擔心，豈料3天過後，愛貓竟平安無事的出現在自家附近，乖乖的坐在路邊，彷彿正在等主人出現，但奇怪的是，牠的脖子上竟掛了一個厚紙板做的吊牌。

主人仔細看吊牌後，才知道愛貓在外騙吃騙喝，原來牠消失的3天，跑去當地的市場，期間看上了其中一攤魚販，因此不斷用無辜眼神攻勢，最終讓攤販老闆投降，並遞了魚給牠吃，還掛上吊牌帳單，寫下「你的貓一直盯著我攤位上的鯖魚，所以我給了牠3隻」，最後附上店名與電話號碼。

主人無奈的寫下「吃了3天，最後才回來討錢」，照片曝光後，讓不少人笑歪，紛紛表示「在外流浪3天，結果反而變更胖了」、「下次貓跑去7-11，就會收到更多帳單了」，也有人認為，魚販老闆會附上吊牌，可能不是真的希望主人付錢，而是讓他知道寵物是安全的，不用擔心。