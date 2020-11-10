一名台北網友近日透露，經常有外縣市的網友向他抱怨台北的天氣，有時候看到陰天也會忍不住羨慕外地乾爽溫暖的氣候，讓目前還在念大學的他正在考慮畢業後是否要離開台北找工作，文章PO出後立刻掀起網路論戰。

一名網友在PTT的WomenTalk板以標題「台北的天氣會到不宜居的程度嗎」發文，表示自己是俗稱天龍人的台北人，經常聽到外縣市的朋友向他抱怨「你們這邊每天都陰天，到底是怎樣！」冬天時看窗外也幾乎都是灰灰陰陰的天氣，讓他十分羨慕新竹朋友的藍天白雲和台中的冬陽。

雖然他現在還在念大學，但正在規劃未來職涯的他也動了「以後要不要移居台中找工作」的念頭，但因為和大部分人都想要北上找工作的想法相反，讓他不禁好奇發問「工作機會跟薪資真的有差很多嗎？但我只是個浪漫大學生，因為哪裡天氣好就想移居去哪裡」。

文章曝光後引起不少網友共鳴，紛紛留言「出社會長期待在北部，近期有種身體要生病的感覺，因為又陰又濕，平均兩週要回一次台中，不然我覺得自己會瘋掉」、「以前在台中的時候也覺得台北有捷運，公車班次又多，交通真方便，自從上台北工作才知道根本就是惡夢，捷運尖峰時刻人擠人，搭公車更慘，天氣真的爛」、「我南部人住台北唸大學，真的住不習慣，畢業馬上走，那個雨真的會憂鬱」但也有不少人緩頰，指出每個地方都有它的優點和缺點，台北氣候不穩定，但較南部涼爽，且交通是真的方便，工作機會和發展也比較多。