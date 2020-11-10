若被一隻虎頭蜂螫到，肯定是疼痛難耐，難以想像被千根蜂針螫，會多恐怖。馬來西亞亞森美蘭州一名63歲男子，日前在工地操作怪手時，期間不小心碰到虎頭蜂窩，導致成千上萬隻虎頭蜂飛出來，朝男子的身上猛螫，被發現後趕緊送往醫院搶救，但在途中就不幸身亡。

根據當地媒體報導，63歲彭國勝出生於馬口太子城，擔任怪手司機已有30年資歷，7日下午2時於彭亨州一處水果園挖溝，但在使用怪手的過程中，卻不慎誤觸蜂窩，使千隻虎頭蜂飛了出來，並狂螫彭國勝，而他事後趕緊致電經理求救，對方抵達後趕緊載他至莫雅山醫院。

不過由於傷勢過於嚴重，彭國勝在送醫過程中已陷入昏迷，抵達醫院後就身亡，死者進行剖驗後指出，死因是遭虎頭蜂追螫，全身及頭部超過1000個蜜蜂針孔，不僅如此，還在他的身上找到多隻被黏住的蜜蜂屍體，使他喉部呼吸困難、血管阻礙而心臟停止逝世。

彭國勝的女兒彭雯欣得知噩耗後，當場崩潰痛哭，而29歲女婿吳漢坤提到，岳父每天早上都會買早餐或糕點，給他們與3歲的孫女，回家後甚至還會幫忙做家務，一家人相處融洽，沒想到如今卻天人永隔。而死者48歲的林佩珊在澳洲工作，無奈受到疫情影響，因此無法返回奔喪，也讓她心痛不已，只能透過手機講述喪事過程。消防員事後至現場檢查，發現蜂窩後便燒毀，以保障民眾安全。