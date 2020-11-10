弱肉強食是非洲大草原上不變的殘酷法則，但是透過拍攝角度以及周圍場景的烘托，可能會讓故事出現完全不同的角度。日本一名網友近日在推特上分享了一張非洲大草原的照片，因為看起來實在太像電影劇照，瞬間成為最熱門的話題。

日本網友内藤獅友日前在推特上分享了一張照片，場景似乎是在南非的大草原上，可以看到一隻獵豹正在路上閒晃，沒想到抬頭一看竟發現有一隻長頸鹿直挺挺的站在前方不遠處，因為隱身在清晨的迷霧中，看起來氣場超強，彷彿是遊戲中的終極大BOSS或是仙界神獸，不容任何人侵犯。神奇的畫面也讓花豹從位於食物鏈頂端的掠食者，秒變溫馴小貓咪，十分有趣。

照片曝光後掀起熱議，不少日本網友紛紛貼出遊戲、電影、動漫中相似的場景對比，有遊戲《地平線：期待黎明》的長頸獸，還有人覺得是史帝芬金小說改編的電影《迷霧驚魂》裡的怪物，其他還有像是遊戲《汪達與巨像》、電影《侏羅紀世界2》裡逃不出島的腕龍跟宮崎駿動漫《魔法公主》裡的山獸神。

動物星球頻道台灣的官方粉絲團近日也分享了這張照片，也吸引不少台灣網友留言「真沒想到你居然能到達這裡！接下來就由我鎖鏈長頸鹿當你的對手！」、「這是出發打最終boss的背影」、「花豹表示：我當時害怕極了」、「花豹：我戰力6000～他看上去起碼10000以上啊！」、「有種在看怪奇物語的feel」、「神獸出沒！」。