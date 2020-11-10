西班牙南部太陽海岸(Costa Del Sol)一名飼主，養了一隻3歲左右的黃金獵犬，個性非常的溫和，日前主人又收編了一隻小奶貓，原以為個性溫馴的金毛，能很快就接受對方，沒想到牠竟產生排斥感，甚至一看到小奶貓就想逃開，讓主人非常擔心，沒想到5天後劇情全變了。

與小奶貓西蒙初次見面時，貝利期間非常排斥(影片來源/youtybe/This is Bailey)

黃金獵犬貝利(Bailey)出生於2018年，性格乖巧又友善，經常能與其他動物做朋友，先前曾與兔子夫婦山姆(Sam)和夏洛特(Charlotte)相處過，過程都非常融洽，還幫忙照顧兔寶寶，甚至還與鸚鵡史蓋(Sky)成為朋友，因此主人之後又帶小奶貓西蒙(Simon)回家，原以為貝利會熱情對待小貓。

豈料貝利不僅不喜歡小奶貓，甚至看起來相當排斥，看著主人抱著小奶貓時，牠便坐得遠遠的觀看，而當主人想試著拉近牠們距離，而抱著小貓向貝利走近時，貝利更是翻了白眼後離開，期間完全不想理小奶貓，直到主人硬逼牠們靠近，貝利更是發出怒吼聲，讓主人非常無奈，不知道該如何是好。

豈料經過幾天的相處後，貝利與西蒙感情越來越好(影片來源/youtybe/This is Bailey)

豈料過了5天後，貝利似乎慢慢放下戒心，開始對西蒙產生興趣，貓與狗也漸漸有了互動，之後牠們也經常玩在一起，有時甚至會趴在一塊兒睡覺，而貝利就像是保姆一樣，會把西蒙擁入懷中，逐漸讓主人感到安心，也因此知道貝利並不是討厭貓咪，而是需要時間適應家中的新夥伴。