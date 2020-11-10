日前，美國發生一起銀行搶案，但兇手卻不是人類，而是2隻浣熊！牠們趁著銀行關門的期間偷闖進辦公室中，整個「犯案過程」都被在外面ATM領錢的人給拍了下來，最後動保人員來到現場，上演了一場10分鐘的追逐戰才終於將這2隻「自備小偷眼罩的竊賊」給逮捕。

2浣熊闖入銀行「搶劫」(影片來源/YouTube/ABC7 News Bay Area)

根據外媒報導，10月20日早晨，一名男子到加州某間銀行外的ATM領錢，沒想到卻看見銀行內似乎有不尋常的動靜，起初他還以為只是有2隻絨毛玩偶，結果仔細一看才發現，裡面竟然闖入了2隻浣熊，他立刻嚇得通報動物保護的相關單位。

「半島人道協會和SPCA（Peninsula Humane Society & SPCA）」接獲消息後，迅速地派出人員將這2隻浣熊給「逮捕歸案」，發言人巴菲（Buffy Martin Tarbox）透露，當人員到達現場後，地上滿是報紙和垃圾，還有幾塊天花板的碎片，電腦螢幕也被撞倒，他們在銀行內上演了10分鐘的追逐戰，才終於抓到了這2隻自備眼罩的「浣熊小偷檔」

事後，他們在銀行外的樹幹上發現了浣熊的泥腳印，推測牠們可能是沿著樹幹爬到屋頂上，之後進入通風系統，最終掉落在銀行大廳，才會讓天花板破了一個大洞，只不過這對浣熊小偷並沒有偷錢，只是吃了一些銀行員工放在辦公室的杏仁餅乾，而且身上也沒有受傷，整起事件算是平安落幕。