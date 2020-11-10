超市販售的商品種類繁多，價格通常也都非常優惠，因此是許多人添購生活用品的第一選擇。不過有一名女網友就對超市賣場的一種「奇觀」感到非常好奇，指出不少長輩和在國外待過的人都會先打開來吃、喝尚未結帳的商品，讓她感到非常困惑。

這名女網友在《爆怨2公社》中發文，表示自己發現有很多的長輩或在國外待過的人都會有一種很奇妙的想法，就是在逛超市還沒結帳的時候，就直接將商品打開來吃喝，最後再拿著空瓶子或空盒子的結帳櫃台付錢，這樣的做法讓她感到疑慮，好奇詢問：「這個不是偷竊嗎？」。

此文一出，立刻引起許多網友討論，大家紛紛提出自己的看法，「開封視同購買，為何不能吃喝？」、「賣場跟私人物品不一樣，只要結帳不算偷，除非離開結帳區」、「我的觀念是沒結帳的東西就不是我的，不會私自打開食用或使用」、「在我的觀念裡，沒付錢就不能隨便打開來，不管吃還是喝的」。

不過有內行網友也出面解釋，透露這樣的行為其實在國外是很正常的，「國外蠻正常的…畢竟國外不像台灣這麼方便，賣場跟住宅都離蠻遠的，一次採購就會買很多很久，所以常會邊逛邊吃喝，變成一種常態吧！記得付帳就好！」、「我目前住在海外，這種情況好像蠻平常的，不少人會這樣做，尤其排隊等結帳的時候，有時候要等很久，收銀台前冰箱裡的飲料是等結帳的首選。國外的收銀員其實也很習慣了，喝完的瓶子她刷完之後還會幫你丟掉」。