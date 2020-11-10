大自然雖然是個弱肉強食的殘酷世界，但有時野生動物們彼此的互動也相當好玩有趣。日前，有一家人前往南非的國家公園旅行，他們突然在水面上看見一隻優雅展示「輕功水上漂」的蒼鷺，就在驚訝的同時，水面下卻浮出了牠的「巨型神隊友」，讓他們感到非常逗趣。

蒼鷺站在河馬的背上搭「順風車」(影片來源/YouTube/Daily Mail)

根據《每日郵報》報導，10月22日，蓋里克（Heinrich Gericke）和他的家人們一起到位於南非的克留格爾國家公園（Kruger National Park）度假，當時他們正在一處水壩旁觀看大象的一舉一動，但突然卻有一隻優雅在水面上滑行、展示「輕功水上漂」的蒼鷺出現在他們眼前。

這個神奇的畫面讓蓋里克一家人都驚呆了，「我簡直不敢相信自己的眼睛，牠看起來就像是在衝浪」，於是蓋里克迅速地拿出攝影器材紀錄下這一刻，然而下一秒卻有一隻河馬漸漸從水面下浮出，露出了臉部，他們一家人才終於明白了整件事的來龍去脈。

不過蓋里克透露，這隻河馬似乎完全沒有注意到自己背上發生了什麼事，「我以前從沒有看過這種事情，我們在那裡露營了2個星期，這絕對是這段旅行最有趣的事」。事後他也將影片分享到臉書上，不少網友看到後也都留言笑說：「這是一種不用面對風浪的衝浪，聰明的蒼鷺！」、「不只有人類，其他生物也擁有生活的樂趣」、「真是棒極了，衝浪小王子！」。