居禮夫人（瑪里居禮；Marie Curie）為波蘭裔法國籍的物理兼化學家，且為首位獲得諾貝爾獎的女性、獲得2次諾貝爾獎的第一人和目前為止唯一的女性。近日，諾貝爾獎在官方推特上分享了居禮夫人生前的筆記本，並指出這份手稿至今仍存有放射性，必須再放1500年輻射才有可能消除。

Marie Curie died of aplastic anaemia on 4 July 1934, a result of years of exposure to radiation through her work. Even today her laboratory notebook from 1899-1902, is radioactive and will be for 1,500 years. pic.twitter.com/z8ZBFE4Dj2 — The Nobel Prize (@NobelPrize) November 7, 2020

諾貝爾獎在本月8日發布的貼文中寫道，居禮夫人因為工作研究的關係，長時間暴露在放射線之中，造成她在1934年7月4日因再生不良性貧血死亡。而貼文中附上的照片，正是居禮夫人在1899年到1902年所使用的筆記本，儘管放置至今大已經120年左右，但仍具有放射性，需要等到約1500年後才能消除。

據悉，居禮夫人和丈夫耶居禮（Pierre Curie）專攻放射性研究，並在1903年和法國物理學家貝克勒（Henri Becquerel）共同獲得諾貝爾物理學獎，1911年又因放射化學方面的成就獲得諾貝爾化學獎，這讓她成為目前唯一一位奪得2種不同科學諾貝爾獎的女性。

居禮夫人是放射性研究的先驅者，她發明了分離放射性同位素的技術，並且在她的指導下，人們第一次利用放射性同位素來治療腫瘤。然而當時科學界還不了解游離輻射對於人體的危害，並沒有開發保護措施，居禮夫人甚至曾將裝有放射性同位素的試管放進口袋，導致她晚年罹患多種慢性疾病，甚至因此而死亡。