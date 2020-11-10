這隻貓咪是不是跑錯地方、認錯朋友啦！外國一名飼主家裡除了養了一隻虎斑貓以外，還擁有一座雞舍，某天虎斑貓竟亂入雞舍當中，還瘋狂磨蹭一隻站在梁柱上的雞，讓雞瞬間感到困惑又害怕，不斷後退猛擠自己的同伴，甚至鑽到牠的胸口下方躲避，讓網友們看到後都忍不住哈哈大笑。

這名飼主麥特（Matt McGrath）偶爾會在自己的抖音上分享家裡雞舍的景象，前陣子他就拍下了自家虎斑貓亂入雞舍的畫面，從影片中可以看見，梁柱上原本站著好幾隻雞正在整理毛髮或休息，結果虎斑貓不知道從哪裡出現，竟也站到了這根梁柱上，不斷用頭和後背磨蹭著離牠最近的那隻雞，似乎是想要撒嬌。

不過那隻雞卻不領情，全身都散發著困惑和害怕的感覺，牠先是往旁邊靠了幾步躲避，擠壓到其他雞同伴的空間，最後甚至低下頭鑽進牠左邊的雞的胸口下方，就是不願意面對這隻虎斑貓的「猛烈攻勢」。

影片曝光後，至今已經累積超過170萬的觀看次數，網友們對於貓咪和雞的互動都覺得非常好笑有趣，紛紛留言：「這隻雞看起來真的超不知所措的」、「這隻雞裝做很難接受的樣子，但被可愛的貓咪融化只是時間問題～」、「雞：誰快來救救我，我有危險了！」、「雞：對不起，但你真的不是我的菜」、「拍攝者不救？」。