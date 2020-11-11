俄羅斯有一隻母熊帶著幼熊，日前在海中游泳，期間登上俄羅斯海軍停靠在雷巴奇基地（Rybachy）的核艦艇，並坐在夾板上休息，豈料沒過多久就聽到槍聲，隨後熊母子便掉落至海中，而殺熊影片曝光後，讓許多民眾都相當不滿，而海軍也給出回應。
綜合外媒報導，影片於11月8日發布，目前尚不清楚槍擊發生時間，遠東地區堪察加半島（Kamchatka Peninsula）維留琴斯克海軍基地（Vilyuchinsk base）的周圍海域，當時有一對棕熊母子游了過來，隨後就登核艦艇坐甲板上休息，模樣非常的可愛。
但隨即就聽到一名男子說「如果把熊趕跑，牠們可能會去當地村莊」，隨後就聽到槍聲，而熊媽媽就墜落海中，甚至在海上掙扎，而槍殺熊的影片曝光後，引發外界撻伐，不少網友痛批「牠們只是坐在艦艇上休息，不至於直接殺掉吧」、「完全表現出對生命的無視，他們無知到令人害怕」。
而羅斯海軍發表聲明指出，這對棕熊母子近日經常出沒，豈料竟爬上潛艦甲板，擔心恐會對艦員與當地民眾造成威脅，因此「我們別無選擇」。堪察加半島上約有24,000隻熊，在當地海灘上經常可看見牠們，而有環保主義者透露，氣候變化可能是罪魁禍首，沿海的薄冰迫使熊難以覓食，因此改往海上尋找食物。
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