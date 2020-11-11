俄羅斯有一隻母熊帶著幼熊，日前在海中游泳，期間登上俄羅斯海軍停靠在雷巴奇基地（Rybachy）的核艦艇，並坐在夾板上休息，豈料沒過多久就聽到槍聲，隨後熊母子便掉落至海中，而殺熊影片曝光後，讓許多民眾都相當不滿，而海軍也給出回應。

射殺熊的影片曝光後，讓不少人感到不滿(影片來源/youtube/kamchat100)

綜合外媒報導，影片於11月8日發布，目前尚不清楚槍擊發生時間，遠東地區堪察加半島（Kamchatka Peninsula）維留琴斯克海軍基地（Vilyuchinsk base）的周圍海域，當時有一對棕熊母子游了過來，隨後就登核艦艇坐甲板上休息，模樣非常的可愛。

Footage of the shooting outraged social media users, but the Russian Navy defended the decision saying there was no other option after the mother and cub climbed onto the vessel. 由 BBC News 發佈於 2020年11月9日 星期一

但隨即就聽到一名男子說「如果把熊趕跑，牠們可能會去當地村莊」，隨後就聽到槍聲，而熊媽媽就墜落海中，甚至在海上掙扎，而槍殺熊的影片曝光後，引發外界撻伐，不少網友痛批「牠們只是坐在艦艇上休息，不至於直接殺掉吧」、「完全表現出對生命的無視，他們無知到令人害怕」。

而羅斯海軍發表聲明指出，這對棕熊母子近日經常出沒，豈料竟爬上潛艦甲板，擔心恐會對艦員與當地民眾造成威脅，因此「我們別無選擇」。堪察加半島上約有24,000隻熊，在當地海灘上經常可看見牠們，而有環保主義者透露，氣候變化可能是罪魁禍首，沿海的薄冰迫使熊難以覓食，因此改往海上尋找食物。