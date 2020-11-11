我們經常用「跌個狗吃屎」來形容別人向前仆倒的跌倒姿勢，但恐怕要小心一語成讖了！國外一名小女孩日前在放學回家的路上不慎摔倒跌在一堆落葉上，沒想到裡面竟暗藏「危機」，嚇的她當場放聲大哭，家人雖然心疼女兒的遭遇，卻忍不住拿起手機記錄這幽默的瞬間。

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Girl, 5, traumatised and sick after falling face-first into dog poo at Halifax park - YorkshireLive https://t.co/yEkFPW9lOT — Norah Bones 🍖🦴🍗🦴 (@BonesNorah) November 10, 2020

根據外媒報導，英國約克郡哈利法克斯市一名媽媽瓦蕾（Sarah Varley）日前在下午3點左右到學校接5歲女兒愛米莉亞（Emelia）放學。路上經過史羅格斯公園（Shroggs Park）時，愛米莉亞不知道被什麼東西絆倒，整個人往前仆倒在地。

而正如英文俗語「Shit happens」（衰事隨時有）所言，愛米莉亞跌落的落葉下方，竟然藏了一坨狗屎！所以等她爬起來時，不只手上和臉上，滿嘴也都充滿狗屎。遭逢巨「便」的愛米莉亞立刻崩潰大哭，但莎拉的妹妹艾拉（Ella）卻覺得十分有趣，趕緊拿手機記錄下這個難得瞬間。

不幸的是，愛米莉亞後來似乎生病了，出現頻頻乾嘔的症狀，好在並沒有太嚴重。莎拉透露，愛米莉亞對任何不好的氣味都感到噁心，而且非常害怕細菌。她也希望能將讓狗狗隨意大小便的主人繩之以法，她指出：「這真很噁心！我們家也養了兩隻狗，但遛狗時總是會跟在牠們後面撿便便。如果主人不願意清理愛犬的便便，根本就沒有資格養狗。」

雖然這次事件看似有趣，但據了解，接觸到狗屎有可能會引發弓形蟲病，還會引起胃痛、咳嗽、體溫升高等症狀，嚴重的話甚至會導致肝臟、肺臟、眼睛或大腦等器官感染。