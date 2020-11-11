萬物皆有靈性！韓國有一名女屋主，去年發現家中靠窗的盆栽內，竟然多出6顆尚未孵化的蛋，隨即紅隼媽媽也現身孵蛋，屋主發現後，經常躲在遠處觀察，而蛋成功孵出來後，她甚至還幫忙餵食，最終紅隼寶寶都順利長大飛離家，但神奇的是，當時紅隼媽竟待在陽台上不願離去，彷彿在跟屋主道謝。

女屋主오경란在youtube上，曝光紅隼的成長過程(影片來源/youtube/오경란)

女屋主오경란過去就曾發現，家附近經常出現2隻紅隼，但她也沒有多想，豈料在2019年4月22日，竟發現靠窗的空盆栽上，被下了6顆蛋，而附近還有雄紅隼在公寓上盤旋，似乎正在保護牠們的巢，隨即雌紅隼現身孵蛋，起初對女屋主還有些敵意，甚至會展翅示威，不過女屋主都盡量保持距離，給牠們一些空間。

而在雌紅隼孵蛋期間，女屋主甚至嘗試用雞肉餵食牠，雙方之間也漸漸產生信任，紅隼並沒有拒絕食物，直到今年5月，紅隼寶寶也順利孵化，紅隼爸媽便會飛離巢，叼老鼠等回來餵孩子，女屋主有時也會提供雞肉片給紅隼媽，讓牠能夠餵食自己的寶寶補充營養，經過1個月多的照料後，每一隻幼紅隼也逐漸長出羽毛，開始學習飛翔。

紅隼寶寶起初對於飛行還不上手，讓女屋主看得膽戰心驚，直到一隻隻飛離開後，才讓她放下心中的石頭，豈料最後一隻寶寶離開飛走，待她在整理紅隼留下的巢時，紅隼媽媽竟飛了回來，停在陽台上久久不肯離去，好像在與女屋主道謝與道別，畫面非常感動，而女屋主也將這一年的紅隼成長過程記錄下來，累積104萬觀看次數。