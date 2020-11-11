狗最喜歡出外散步，若看到主人準備出門，就會感到非常興奮，走了一整天就算累了，也不願意回家，不過也是有非常懶著走路的狗。美國芝加哥(Chicago)有一隻黃金獵犬，個性非常的調皮，日前主人帶牠外出散步完準備回家時，牠卻整隻癱軟趴在地上，讓主人看得哭笑不得，只好拖著牠走。

小黃金獵犬「賴利Riley」於今年3月21日出生，如今僅7、8個月大，正值調皮的年紀，對於任何事情都感到好奇，由於牠模樣非常可愛，經常做出讓人傷透腦筋的事情，但卻又捨不得責罵牠，獲得網友喜愛，主人甚至還幫牠創了抖音帳號「riley_the_golden_pup」，吸引近20萬粉絲追蹤。

主人日前上傳的影片中，當時他們剛散完步，走在公寓走廊準備回家，主人鬆開項圈，原本想讓愛犬自由走動，豈料賴利疑似累翻了，整隻狗癱軟在地，像是「海星」一樣趴在地板上，嘴則緊緊咬住項圈，讓主人非常無奈，只能拖著賴利走回家，就算腹部在地毯上磨擦，賴利也完全不在乎。

主人哭笑不得的寫下「牠受夠了」，影片上傳後，累積110萬觀看次數，不少人也被賴利的懶惰逗得哈哈大笑，表示「牠不想走的樣子，就是我上學時的模樣」、「最強賴皮狗」、「到底是有多不想走啦！」、「也太可愛的吧！沒看過這麼偷懶的狗」。而由於賴利年紀還小，其實精力非常充沛，先前還常跳到沙發上大爆衝，讓主人抓也抓不住。