經常可以看到有人開著超跑在路上奔馳的身影，除了帥氣的車型之外，因為價錢動輒上千萬，也代表車主具備相當的財力，讓不少人十分羨慕。不過開超跑一定都這麼帥氣嗎？日前國外一名車手就開著麥拉倫來到麥當勞得來速點餐，沒想到結局竟然糗翻天！

德國改裝廠Novitec的車手Bijon de Kock開著有「神獸」之稱的麥拉倫到麥當勞得來速點餐。(影片來源/YouTube/Novitec Group/如遭刪除請見諒)

近日德國改裝廠Novitec在官方YouTube頻道上傳一段影片，由車手Bijon de Kock開著擁有「神獸」之稱的麥拉倫（McLaren Senna GTR）到處趴趴走。一開始可以看到Bijon de Kock駕駛著麥拉倫在賽道上狂飆，感受著速度與激情，看起來非常過癮。

接著Bijon de Kock來到麥當勞得來速點餐，沒想到馬上一秒「漏氣」，首先麥拉倫的引擎聲實在太大聲，完全蓋過店員的聲音，必須要先熄火才能好好點餐，接著到取餐口時又遇到下一個難關，因為麥拉倫是專門為賽車打造，並沒有電動車窗，僅有一個手動開啟的通風孔，面積小到餐點幾乎塞不進去，還因此造成飲料掉到地上的悲劇，Bijon de Kock也只能無奈放棄飲料離開。

雖然如此，帥氣的麥拉倫還是讓成功吸引店員的目光，最後Bijon de Kock也用車尾的GT尾翼當作餐桌用餐，並笑稱：「誰說麥拉倫不能當作日常駕駛用車呢？」據了解，麥拉倫是為了致敬已故F1傳奇賽車手Ayrton Senna，2018年曾發表一輛限量500台的終極超跑，去年又再度推出專為賽道打造的McLaren Senna GTR，且全球只有75台，真的是夢幻等級的超跑。