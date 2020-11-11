今天雖然是1111光棍節，但貓熊寶寶「圓寶」並不孤單，最近又交了新朋友「藍桶君」，而台北市立動物園不僅分享「圓寶」近況，在光棍節這一天也介紹「獨居動物」的習性，指大貓熊、無尾熊、臺灣黑熊、花豹等皆屬於獨居動物，若在非交配期間，雌、雄個體並不會一起生活。

保育員表示，經常聽到遊客參觀園區時會同情單隻的動物，說「牠只有自己一個好可憐喔！」，但實際上，牠們並非無法「脫單」而獨居生活，有許多動物是獨居動物，例如大貓熊、無尾熊、臺灣黑熊、棕熊、馬來熊、老虎、花豹等，因此在非交配期間，雌、雄個體並不會在一起，平時都是單獨在自己的地盤生活。

貓熊寶寶又交到新朋友「藍桶君」，模樣非常可愛(圖/臺北市立動物園提供)

這也是為什麼動物園內，經常看到一些動物單獨在戶外活動場休憩，假若硬把獨居動物湊在一起，就易發生為了搶食物、搶地盤而出現打鬥，比如貓熊團圓一家四口，除了年紀小的「圓寶」必須跟著媽媽「圓圓」外，爸爸「團團」與姊姊「圓仔」都擁有各自的活動空間，就算牠們有著血緣關係，也無法讓牠們在同一個空間生活。

大食蟻獸也是獨居動物，為了維持圈養族群遺傳多樣性，因此會被安排與同性一起生活(圖/臺北市立動物園提供)

而外表看似可愛的無尾熊，其實也是獨居動物，平時都是各自生活，到了發情期，牠們便會隔空叫囂，發出求偶的聲音與行為。而動物園為了維持圈養族群的遺傳多樣性，有時必須讓同性動物個體住一起，像是兒童動物區的蘭嶼豬、臺灣動物區的鼬獾、熱帶雨林區的黑掌蜘蛛猴、大食蟻獸、孟加拉虎、亞洲象及非洲動物區非洲象都是女性。

可愛的無尾熊也是獨居動物，甚至以「我單身我驕傲」為榮(圖/臺北市立動物園提供)

而熱帶雨林區吵鬧的棕蜘蛛猴與非繁殖群的黑冠松鼠猴，則是清一色的男性，感覺上牠們一年四季都在過「特殊光棍節」，而園方也會依動物不同的習性，做出不同的照養管理安排。而動物園也趁光棍節曝光「圓寶」的近況，牠原本交了兩個朋友，一個是姊姊「圓仔」的舊識「水盆君」，另位則是產房裡的排水洞「那個洞」，最近又交了新朋友「藍桶君」，圓寶開心的半塞在桶子裡，看起來玩得非常開心。