到底是誰這麼狠心！國外日前傳出一起驚悚案件，一名大樓警衛在巡邏時，發現大樓外有2團用牛皮紙袋包覆的東西，仔細查看竟發現是2具雙胞胎嬰屍，嚇得馬上報警，但目前還沒有找到兇手以及嬰孩的母親。

大樓警衛發現一對用牛皮紙包裹的雙胞胎嬰屍，讓大樓居民十分震驚。(影片來源/YouTube/Eyewitness News ABC7NY/如遭刪除請見諒)

根據外媒報導，美國紐約布朗克斯區（The Bronx）在一名大樓的警衛，在9日下午1點45分左右進行日常巡邏，經過某處發現地上躺了2團牛皮紙包覆的東西，原本以為是有人遺落的包裹或垃圾，沒想到靠近一看才發現是2名一動也不動的男嬰。

警衛見狀嚇得馬上打電話報警，也立即將2名英還送往醫院治療，但仍就不幸回天乏術。警方事後調查發現，嬰孩的脖子上都纏繞著繩子，但死因研判是遭人從樓上窗戶扔下，重摔而死。

布朗克斯區偵探局局長、副局長提莫西（Timothy McCormack）也表示詳細死因還需要等待法醫驗屍，他們也正在積極在大樓中尋找有沒有孕婦或有人知道孩子的媽媽，希望民眾可以幫忙提供線索。事件傳開之後，也讓附近居民震驚，尤其是有孩子的父母，紛紛表示希望早日將兇手繩之以法。