在 Instagram 查看這則貼文 Кошечка София из Тик Тока（@sofiadelmonstro）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 4 日 上午 6:56 張貼

大家都知道鸚鵡跟九官鳥會學人講話，但跩跩的喵星人似乎也有點天分喔。俄羅斯有一隻全身飄仙氣的白貓近日受到矚目，原因就是牠竟然能夠學人講話！最近主人PO出一段和牠互動的影片，不管主人講什麼牠都能完美重現，甚至人都很難學會的彈舌音也難不倒牠，瞬間希粉無數，成為小小網紅。

在 Instagram 查看這則貼文 Кошечка София из Тик Тока（@sofiadelmonstro）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 27 日 上午 4:20 張貼

俄羅斯有一隻名叫Sofia的白色貓咪，日前主人上傳了一段影片，只見主人對著Sofia做了一段聲調有高有低的發聲練習，沒想到Sofia竟完美重現主人的發音，甚至連超男的彈舌也用奶音神還原，讓主人也十分驚訝。

在 Instagram 查看這則貼文 Кошечка София из Тик Тока（@sofiadelmonstro）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 18 日 下午 2:33 張貼

影片曝光後瞬間掀起熱議，不少網友紛紛留言「Sofia也太聰明了吧」、「好崇拜」、「工讀生一定是工讀生」、「馬上對著我家貓:哇啊啊…沒貓理我」、「英文天才貓」、「為了聽牠講哇啊啊秒follow」、「不知不覺看了5分鐘」、「牠其實是鸚鵡」、「被牠的奶音融化惹」、「工讀生給我出來喔」、「這隻喵星人應該常常和外面的鳥吵架」、「別人家的貓…」而截至目前為止，在影音平台上已經吸引23萬人按讚。