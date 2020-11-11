有時候真的不要貪圖一時方便，很有可能就會因此引來生命危險！埃及最近發生一起離奇案件，一名漁夫在水下捕魚時，為了同時抓捕2條魚再上岸，竟異想天開將活魚塞進口中，沒想到那條魚瘋狂掙扎，鑽進了他的喉嚨，讓這名漁夫無法呼吸，差點因此身亡。

根據《每日星報》報導，當時這名漁夫和朋友一起在水底捕魚，他很快就先抓到了1條魚，但在上岸前又看見了第2條魚的身影，不過這名漁夫沒有手再捕魚，又捨不得先上岸再返回水中，於是突發奇想，竟將第1條魚活生生地塞進嘴巴裡。

然而下一秒，這條魚竟開始瘋狂掙扎，不斷朝著漁夫的喉嚨深處游去，最終堵住了他的氣管，讓男子幾乎沒有辦法呼吸，朋友見狀後立刻將他送到貝尼蘇埃夫醫院（Beni Suef Specialist Hospital）治療。

到達醫院時，這條魚還卡在漁夫的喉嚨內，醫生們看見後全都驚呆了，急忙開刀幫忙取出這條魚，沒想到牠竟然還活著，不過在手術後漁夫也逐漸恢復健康，目前仍在加護病房中接受觀察，雖然不清楚他是以什麼方式捕魚，但醫生透露，如果情況持續好轉，漁夫很快就可以出院。