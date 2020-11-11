世界各地都有許多飽含著歷史文化的古物留存下來，但因為時間太過久遠，難免出現斑駁或是損壞的情況，所以必須請到專業人士來進行修復，不過可得好好挑選對象，否則修復出來的成品恐怕會變成一大笑話！西班牙某個古建築外牆的雕塑最近引起網路熱議，一名微笑的女子竟驚變「眼歪嘴斜」的大叔，讓大家全都看傻了眼！

根據外媒報導，西班牙西北部的城市帕倫西亞（Palencia）有一棟建於20世紀初期的華麗建除，它的外牆上裝飾著幾名雕刻人物像，不過最近似乎進行了修復的工作，人物的長相變得有些不同，其中一名「微笑女子」更是直接崩壞。

從照片上可以看到，在修復後它的帽子變成了一頭短髮，空洞的眼睛被歪斜地放置在被拉長的臉上，鼻子像是隨意被捏起的一塊突起物，嘴巴則變成了厚唇小嘴，和原本的模樣簡直大相逕庭。

當地的藝術家安東尼奧（Antonio Capel Artista）實在看不下去，直接在臉書上發文、PO出照片，憤怒地控訴道：「這個雕像看起來就像是個卡通人物」、「我敢肯定，不管是誰做的，他都得到了報酬，但委託他人進行修復的才是罪魁禍首，這個人竟還厚臉皮裝做什麼事都沒有發生！」，網友們看到雕像後也都相當崩潰，紛紛留言：「這讓我想哭，真的太可怕了」、「看起來就像是小孩子的沙雕作品…」。

據悉，這棟建築物為Unicaja銀行分行，在1919年受西班牙天主教農業聯合會（Spain's Catholic-Agrarian Federation）主席委託，由建築師雅各布（Jacobo Romero）所指導建成，並在1923年開放。