現代不少人工作壓力都很大，經常會有忍不住情緒崩潰的時候，這時若碰上陌生人的體貼行為，總會感到特別窩心。大陸一名年輕男子日前到鐵板燒店用餐，過程中接到家人的電話後突然情緒崩潰，在座位上哭泣拭淚，師傅見狀相當不忍心，另外「加菜」，還排成特別的數字組合，想要安慰他。

根據陸媒報導，本月6日晚上將近11點時，一名年輕男子踏進位於武漢光谷的某間鐵板燒店用餐，他點了一份炒飯和啤酒，並在靠近邊邊的座位落座，等餐的過程中，男子接到家人的來電，他的語氣突然變得十分低落，身影看起來也相當疲憊，講到一半還突然崩潰落淚，只不過似乎是不想讓家人太過擔心，他不斷壓抑著情緒，默默拭淚。

掛斷電話後，男子仍沒有從難過的情緒中脫離，還是一直在用手擦拭著臉上的淚水，鐵板燒師傅見狀相當不捨，於是主動煎了2顆荷包蛋和1根香腸替男子加菜，還在他面前擺成「100分」的模樣，想要安慰男子，他看見後非常感動，立刻起身和師傅握手表達感謝。

鐵板燒師傅透露，當時聽到男子和家人說自己才剛下班，而且已經連續加班半個月，壓力很大，「我曾經這麼哄過我兒子，年輕人不容易，所以想鼓勵他一下」。

網友們看到新聞都備受感動，也忍不住感嘆：「感謝陌生人溫暖的善意」、「這位廚師真溫暖，來自陌生人的善意真暖啊，大家都要加油哦，會越來越好的！」、「生活不易，給陌生人一點溫暖也是一種美德」、「忽然熱淚盈眶，成年人真的太難了」、「成年人的世界哪有容易二字」。