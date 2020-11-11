大自然是一個弱肉強食的世界，為了在這個殘酷的環境中生存下去，草食性動物們全都使盡了渾身解數。日前，一群遊客前往南非的克留格爾國家公園（Kruger National Park）旅行，途中碰上了獅群圍攻水牛的驚人畫面，不過這隻水牛的求生慾非常強烈，竟一頭撞上了他們搭乘的車輛，最終驚險逃生。

水牛被獅群圍攻為求生竟一頭猛撞汽車(影片來源/YouTube/Kruger Sightings)

YouTube頻道「Kruger Sightings」在日前分享了這段影片，39歲的珍妮佛（Jennifer Coleman）和32歲的里肯（Liechen Tonkin）當時和其他遊客一起在課留格爾國家公園中進行野生旅行，珍妮佛透露，最初這是一趟很平靜的旅程，車子的一側有2頭水牛，另一側的遠處則有2頭母獅正帶著孩子們，然而下一秒場景卻突然緊張起來，1頭雄獅在草地上追趕著1頭水牛，最後狂奔到遊客車輛的前方，2頭母獅隨即也加入戰場。

從影片中可以看到，水牛努力地想要避開獅群的攻擊，但卻在不注意的時候被雄獅緊咬住屁股，儘管牠用力旋轉也甩不開，雄獅的牙齒和爪子牢牢地嵌入了牠的身體中，水牛無可奈何之下，竟朝著遊客的車輛衝了過來，一頭撞上了後方的車燈，巨大的撞擊聲讓獅群嚇壞了，往後退了幾步，雄獅也鬆開了嘴巴，水牛趁此機會立刻朝著遠處逃跑，但獅群也在幾秒後追逐過去。

珍妮佛和里肯都對於水牛順利逃脫感到非常開心，但最終水牛是否安全卻也不得而知，同時吉普車的車燈則因為這場意外而嚴重損毀。網友們看到影片也都感到相當不忍心，「雖然知道大自然就是這樣，但還是很難接受…」、「好想知道水牛有沒有順利逃跑」。