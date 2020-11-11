橘貓為了吃真的是無所不用其極！國外一名飼主最近分享了一段搞笑影片，當時他正要往自動餵食機補充飼料，家中貪吃的橘貓早就在一旁伺機而動，沒想到飼主在防範偷吃的過程中，不小心翻開了整個蓋子，橘貓見狀迅速地「獅子大張口」，超誇張的行徑讓飼主瞬間嚇歪。

這名飼主家中飼養了一隻名叫「Trekkie」的橘貓，雖然牠的體型非常精壯健康，但還是逃不過「橘貓的宿命」，非常貪吃，飼主為此特地替愛貓開了一個抖音頻道「trekkiethegreat」，經常會在上面分享Trekkie的各種日常逗趣影片。

在最近分享的影片中，飼主正在往家裡的自動餵食機裡面補充飼料，不過Trekkie絕對不會放過任何一個可以吃東西的機會，立刻跑到機器旁邊，還抬腳直接站在上面，飼主為了防範牠偷吃飼料，一時分心竟不小心把整個蓋子給掀開，Trekkie見狀當然不客氣地開吃，展現自己「獅子大開口」的技能，一口吞下了一大把的飼料，讓飼主嚇到連忙把牠抱離開這個「案發現場」。

影片雖然上傳不到1天，但截至目前為止已經吸引超過2500萬次的觀看量，可以見得Trekkie的受歡迎程度十分驚人，網友們看到這段影片後也全都笑翻了，「當媽媽說只能吃一口的時候」、「請問這隻到底餓了多久」、「牠打算存一些食物方便之後跑路哈哈哈」、「為什麼貓老是很餓的樣子」、「原來是橘貓的部分，不意外」。