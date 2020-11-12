2020年最美風景！美國一名女子日前在紐約搭乘地鐵時，發現對面的乘客手捧著橘色毛毯，而仔細一看會發現，毯子裡窩著一隻小奶貓，而他正拿著奶瓶一邊餵奶，眼神中滿滿都是父愛，畫面令人動容，讓她不禁表示「在新冠疫情中見到的最美景象」。

When you see a guy bottle feeding a kitten on the subway....❤️ 由 Gillian Rogers 發佈於 2020年10月27日 星期二

羅傑斯（Gillian Rogers）創辦寵物救援小隊（Pet Rescue Squad），致力於營救街上的流浪貓狗，日前她在紐約搭乘地鐵回家時，發現坐在對面的年輕人腿上，竟窩著一隻小奶貓，並被用橘毛毯包裹，年輕人還準備了一個奶瓶，一邊搭車一邊餵貓，彷彿是一個爸爸在餵自己的孩子。

羅傑斯感到非常暖心，並將此畫面拍攝下來，之後又上前與對方聊天，「他告訴我，他在2棟公寓間的巷子內，發現這一隻被遺棄的小貓」，由於不忍將貓留在原地，擔心牠恐挨餓受凍而死亡，因此便決定收編牠，這令羅傑斯非常感動，表示「當我下車時，身體甚至因感到幸福而飄飄然的」。

羅傑斯也因此重拾對人性的信任，「看到有人如此深情的愛護動物，我開心到心臟幾乎快爆炸了」，而這一則PO文也獲得網友讚賞，指2020年的新冠疫情，讓人類陷入悲傷中，「我不知道這一張照片會引起共鳴，這讓我很高興，我認為，需要一些東西來幫助我們重新振作起來」。