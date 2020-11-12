日前有網友在一名女模IG看到她PO出一段虐鼠影片，只見她抓起黃金鼠後頸凌空狂甩，旁邊還配上大笑貼圖，讓網友全都氣得大罵「真的很扯！」該女模發現自己引起騷動後，也馬上刪文道歉，希望能平息這場風波。

有網友發現一名女模在IG上傳虐鼠影片。(圖翻攝自FB/爆怨2公社)

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」上傳一名女模IG限時動態的截圖影片，可以看到一名女子抓著一隻倉鼠的後頸肉提到空中，並在5秒內狂甩10圈，旁邊還附上卡通傑利鼠捧腹大笑的貼圖，讓該名網友忍不住生氣直呼「實在很傻眼，甩鼠的人稱自己很愛護鼠鼠，只是輕力甩，你可以不愛他，但不能傷害他！」

影片曝光後瞬間引眾怒，不少網友紛紛留言「太扯了」、「天啊..」、「可以不愛牠，但是也別傷害牠!」、「請不要虐待可愛的黃金鼠」、「怎麼對待生物，就會怎麼被對待，上天是公平的」、「人相信是美的，但是舉動卻是醜陋的。」、「這太誇張了啦」、「這老鼠真可憐...」。

女模驚覺事態嚴重，趕緊刪除影片並PO文道歉，表示是看到朋友跟她飼養的寵物鼠玩，覺得很有趣才會上傳，並澄清她們都是很愛護小動物的人，朋友平常也很照顧鼠鼠，會定期帶牠去做健康檢查，但對影片中沒有替動物著想的舉動，她們都十分後悔，也為做了不好的示範感到抱歉「真心誠意跟每一個看到影片的人道歉，以後不會再發生這樣得事情，我會好好改進。」

女模發現後趕緊刪文道歉。(圖翻攝自FB/爆怨2公社)

但根據《三立新聞網》報導，台北市動保人員表示影片中的女子已經涉嫌騷擾動物，將會請當事者到案說明，如果確認有違法情況也會依動保法開罰。