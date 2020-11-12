很多人都說感情最美好的地方在於「曖昧期」，在兩人互相試探的這段時間裡，每一秒都充滿著甜蜜和心動的感覺，但要怎麼突破又是另外一個難題了。一名網友日前就分享他和曖昧對象神展開的經過，讓網友全都笑翻。

一名男網友在論壇Dcard發文，表示自己和租屋處一名台日混血的女室友曖昧一段時間了，但都沒有甚麼進展。最近他在家都會看到水槽內堆有沒洗的碗盤，因為習慣的關係，儘管自己非常討厭洗碗，看到還是會無奈洗掉，否則心裡就會不舒服。

日前他下班回家吃完消夜後，發現碗槽內又有沒洗的碗盤，忍不住煩躁的叫喚女室友，問她這些碗盤是什麼意思，因為一時忘記對方是日本人，用台語說了「洗挖謝？」（台語：是我洗？）沒想到對方聽了竟抱住他，感動的說「真的嗎？幫我洗碗你覺得很幸福嗎？」

本來滿頭問號的他才突然意會過來，女生應該是不會台語，錯聽成「shi-a-wa-se」（しあわせ日文幸福之意）。但心想都洗那麼多次碗了乾脆順水推舟，就回說「對啊，我再怎麼不喜歡洗碗，只要洗的是妳吃的碗，我就覺得很幸福」雖然事後順利再一起了，但女方更將洗碗的事情合理推給原PO，讓他不禁質疑「懷疑其實她聽得懂台語，只是不會講假裝聽錯，我是不是自以為聰明但其實被耍了？」

文章曝光後笑翻一票網友，紛紛留言「女友計畫通」、「XDDD 也太可愛了，以後買一台洗碗機」、「真的假的啦，有點好笑的成分」、「要一直洗碗哦！不對是幸福哦」、「碗真的…都洗力謝了（台語）」、「太鬧了吧哈哈」、「孩子問：爸媽怎麼認識的：洗碗認識的」。