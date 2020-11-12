緬甸中部死火山「波巴山」森林裡，近日發現了新物種「波巴葉猴(Trachypithecus popa)」，長年隱居於野外，身體毛色呈現灰白色，不過目前野外僅剩200隻左右，數量少到瀕臨滅絕，再加上棲息地遭破壞等，讓科學家非常擔心，也呼籲當局應立即採取相關的措施保護。

波巴葉猴存在至少100萬年，長年過著隱居的生活，直到2018年才被拍到(影片來源/youtube/Deutsches Primatenzentrum - Leibniz-Institut für Primatenforschung)

根據《衛報》報導，波巴葉猴多數棲息於死火山「波巴山(Mount Popa)」附近，因此得名，約有100隻生活於此，而目前野外總共只剩200至260隻，牠們長年過著隱居的生活，直到2018年才被拍攝到，腹部呈現灰棕色和白色，而手至手腕部位的毛髮則是黑色，尾巴約1公尺，且比身體還長，重約8公斤。

Stunning creatures- but there are already less than 250 left in the world 😢 由 Daily Mail 發佈於 2020年11月11日 星期三

《Zoologic Research》期刊指出，波巴葉猴存在至少100萬年，而科學家長期以來，在當地野生猴子糞便中提取出來過DNA，就曾懷疑緬甸可能存在猴子新品種，但卻一直未找到關鍵證據，直到在英國倫敦「自然歷史博物館」內，發現一個在1913年收集到的猴子標本，疑似是猴子新品種，才讓研究出現新突破。

野生動植物保護國際(FFI)研究員將收集到的猴子糞便樣本，與博物館內標本進行比對，才證實了波巴葉猴的存在，博物館策展人米格茲（Roberto Portela Miguez）解釋，「猴子是最具標誌性的哺乳動物群之一，這些標本已存在100多年，但當時因沒有專業工具與知識，才無法讓人員進行進一步研究，如今與國際間同行合作，並使用最新測序技術，才得以使新物種曝光」。

米格茲補充說明，提取的DNA猴子樣本與標本差異小，其中波巴葉猴臼齒較大、頭骨稍長，而毛色也有一點不同，「波巴葉猴下手臂到手肘上方皆為黑毛，而另一個物種只到手肘下方，胸前白毛面積更寬，著名特徵是眼睛附近形似眼鏡的斑塊」，不過儘管波巴山為國家公園，裡面的物種應受到保護，但狩獵及砍伐林木仍在發生，導致波巴葉猴數量極少，被視為瀕危物種，「在這5個亞種族群中，估計總共只剩200至260隻」。